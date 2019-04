Desconto por 'água marrom' no ABC pode ser pedido a partir do dia 2

Os moradores de Santo André atingidos pelo problema da água com cor marrom terão desconto na sua conta de saneamento de abril e podem solicitar o benefício a partir de quinta-feira. O desconto será referente ao período de 17 a 25 de abril. Para ter o benefício, é preciso ir a um dos postos de atendimento do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com a conta de saneamento de abril. Ele já receberá em mãos a conta com o novo valor.

O problema surgiu a partir de uma falha no tratamento da água pelo Sistema Rio Grande, da Sabesp. Em Santo André, foram atingidos imóveis abastecidos pelos reservatórios Vila Vitória e Paraíso, que atendem cerca de 30% da população.

O desconto em Santo André será o mesmo concedido em São Bernardo e Diadema, que são municípios onde a distribuição de água é feita diretamente pela Sabesp. Em Santo André, a água é comprada da Sabesp e distribuída pelo Semasa.