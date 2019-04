Corpo da modelo Carol Bittencourt é encontrado; pai confirma morte

O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta segunda-feira o corpo da modelo Carol Bittencourt, que desapareceu neste domingo durante o forte temporal que caiu em Ilhabela, litoral de São Paulo.

O corpo foi achado perto da praia das Cigarras, em São Sebastião e tem as mesmas características da modelo e também as mesmas roupas que ela usava no momento do acidente. Três embarcações dos bombeiros marítimos participaram da operação de resgate, além de helicóptero.

O pai da modelo confirmou a morte de Caroline ao programa Brasil Urgente, da Band. "Eu pulei na água, tentei tirar o corpo dela. Estou fazendo isso [dar entrevista] por ela, porque ela era da mídia, gostava disso. Não é do meu feitio fazer declarações, mas isso seria como uma última homenagem para ela. Estou profundamente chateado com tudo, mas como falei, é uma homenagem para ela", declarou em conversa com o apresentador José Luiz Datena.

O corpo deve ser encaminhado para o IML de São Sebastião.

Ela e o marido, o empresário Jorge Sestini, estavam em um barco que foi atingido por ventos de mais de 100 km/h durante a tempestade.

Carol, como é conhecida, caiu do barco e Jorge, com quem está casada desde janeiro deste ano, tentou resgatá-la. Ele não conseguiu encontrá-la, nadou e foi resgatado depois pela Marinha. Só os dois estavam no barco no momento do acidente.

LEIA TAMBÉM:

Caroline Bittencourt teria pulado de barco para salvar cachorros, diz amiga

Álvaro Garnero pede orações a Caroline Bittencourt: 'Ela merece ser feliz'

Histórico

Carol trabalha como modelo desde a adolescência e tem uma filha de 16 anos, Isabelle, de um relacionamento anterior.

Em 2005, ela esteve no centro de um escândalo nos bastidores do casamento do jogador Ronaldo Nazario com a também modelo Daniella Cicarelli. Acompanhada do empresário Álvaro Garnero, seu então namorado, ela foi impedida de entrar no Castelo de Chantilly pela própria noiva.