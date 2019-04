Chuva deixa dois mortos e causa falta de energia na Baixada Santista

Duas pessoas morreram depois dos ventos que chegaram a 150 km/h na Baixada Santista, no litoral paulista. Mais de 100 mil residências ficaram sem energia elétrica.

Parte do teto de um shopping na Praia Grande desabou. Em São Vicente, uma aposentada não resistiu após ser atingida por uma árvore.

Leia mais:

Defesa Civil faz reintegração de posse em terreno na Vila Leopoldina

Imposto de Renda 2019: contribuinte tem até terça para enviar declaração

Na Praça Carlos Antônio Menon uma outra árvore caiu sobre dois idosos ambulantes que se abrigavam da chuva. Um deles, de 72 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal e está internado.

A segunda morte em razão do temporal foi registrada na rua Messia Assú, no bairro Itararé. O funcionário de um prédio, no momento que foi entrar no elevador, não percebeu que não estava no andar por causa da falta de energia e, com isso, ele caiu.

Em Santos, o Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 35 anos que também foi atingido por uma árvore. Ele segue em observação na Santa Casa, que, inclusive, teve parte do telhado desabado. Ninguém ficou ferido.

A CET de Santos informou que foram registrados 20 interdições na cidade em razão das quedas de árvores.