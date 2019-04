Reduzir buracos em São Paulo vai além de obras de recapeamento, dizem especialistas

Diminuir a quantidade de buracos na cidade de São Paulo vai além de obras pontuais de recapeamento. Especialistas em pavimentação argumentam que é essencial estipular prazos de durabilidade do material e do serviço.

O novo plano de metas tem como grande objetivo fechar 540 mil buracos até 2020, mas o documento já considera 480 mil buracos fechados nos últimos dois anos. Na prática, se atingida a meta, a gestão Bruno Covas terá fechado, na verdade, 60 mil buracos. E essa história tem um porém: não fica claro se o que já foi tapado voltou a abrir.

O professor de Engenharia do Instituto Federal de São Paulo, João Virgílio Merighi, defende que a Prefeitura estipule prazos de duração do serviço. "O que nós queremos da Prefeitura é que ela fale 'olha, eu tapei 30 buracos hoje e eles vão durar cinco anos.""

Diminuir a ocorrência de buracos também passa pela qualidade do asfalto. Hoje, segundo o professor João Virgílio Merighi, o pavimento na região sudeste registra temperatura acima de 75 graus, e a maioria do asfalto usado nas operações não suporta mais do que 50 graus.

O novo plano de metas cita ainda o recapeamento de 360 quilômetros de vias públicas, ou seja, 2,3% do total de ruas e avenidas da cidade. Os especialistas avaliam que é uma meta razoável para um ano e meio de operações, mas a professora do Departamento de Engenharia de Transportes da USP Rosangela Motta faz um adendo: nada disso terá efeito se não contemplar também as obras de concessionárias de água e luz.

No início do ano, a Prefeitura fechou uma usina de asfalto por questões ambientais e firmou contrato com outras três empresas. O secretário das subprefeituras, Alexandre Modonezi, diz que isso vai possibilitar fechar mais buracos em menos tempo. Ele afirmou ainda que a quantidade de buracos na cidade está relacionada ao efeito do tempo, e não da qualidade do material, apesar de a Prefeitura ter anunciado a criação do programa "Asfalto Novo".

Alexandre Modonezi diz ainda que as equipes estão fechando cerca de 1100 buracos por dia desde 8 de abril e garante que, até o fim de maio, os 38 mil denunciados pelo 156 terão sido tapados como prometido.