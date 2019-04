Amigos e famosos lamentam morte de Carol Bittencourt

A morte Carol Bittencourt, cujo corpo foi encontrado nesta segunda-feira em São Sebastião, provocou comoção entre amigos e famosos que conheciam ou já haviam trabalhado com a modelo.

Ela e o marido, o empresário Jorge Sestini, estavam em um barco que foi atingido por ventos de mais de 100 km/h durante a tempestade deste domingo, em Ilhabela.

Carol, como é conhecida, caiu do barco e Jorge, com quem está casada desde janeiro deste ano, tentou resgatá-la. Ele não conseguiu encontrá-la, nadou e foi resgatado depois pela Marinha. Só os dois estavam no barco no momento do acidente.

Veja as postagens de amigos e famosos:

Só posso desejar agora toda força do mundo para o Jorge, que sei que fazia Carol ser uma mulher muito feliz. Para Bella e dona Rosângela, fica todo meu amor, meu ombro e tudo mais que vocês precisarem. Eu estou longe, mas estou perto, ok? Carol, vai em paz, querida. — Alvaro Garnero (@AlvaroGarnero) April 29, 2019

oi amores.. que tristeza o que aconteceu com a Caroline.. — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) April 29, 2019

As homenagens do meu blog à minha eterna repórter Carol Bittencourt #RiP Posted by Amaury Jr on Monday, April 29, 2019