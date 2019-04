Previsão do tempo: Após domingo quente, São Paulo tem segunda mais amena

A semana de São Paulo começa com temperaturas mais amenas que no domingo (28) – a máxima no período da tarde chegou a 29,4º C. Nesta segunda-feira (29), a previsão é de que os termômetros fiquem entre os 18º C e os 24º C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Apesar do tempo mais ameno, ventos que sopram do quadrante sul para a Grande São Paulo aumentam a umidade e a formação de nuvens. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o dia será nublado, mas as chuvas devem vir fracas e em regiões isoladas na madrugada e noite.

Na terça e na quarta, a tendência é de que o clima volte a esquentar, com previsão voltando aos 30º C com céu parcialmente nublado no feriado do 1º de maio – Dia do Trabalho. Já na quinta, o outono mostra sua cara e as temperaturas voltam a cair.