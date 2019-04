Modelo morre após desmaiar na passarela da São Paulo Fashion Week

Depois de sentir um mal súbito durante o desfile da marca Också, na tarde deste sábado, 27, na São Paulo Fashion Week, o modelo Tales Soares, cujo nome artístico era Tales Cotta, acabou morrendo no hospital.

Um comunicado do evento diz que ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas do SPFW quando desmaiou na passarela. "Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos prestando toda a assistência necessária neste triste momento", diz a nota da organização.

Pouco antes do desfile, o rapaz compartilhou uma série de stories no Instagram mostrando os bastidores do evento. Tales tinha 26 anos e fazia parte do casting da agência de modelos Base MGT.

A Också também lamentou o ocorrido e prestou sua solidariedade à família do modelo. "Pedimos aos nossos amigos orações e boas energias nesse momento de dor extrema", pediu a grife.