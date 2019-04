Guindaste desaba em campus do Google e mata 4 pessoas

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas com a queda de um guindaste em um campus do Google em Seattle, nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu na tarde de sábado (27), no cruzamento das vias Mercer Street e Fairview Avenue. O guindaste usado para uma construção atingiu seis automóveis.

Veja também:

Modelo morre após desmaiar na passarela da São Paulo Fashion Week

Justiça manda supermercado indenizar mulher que tomou choque no freezer

As vítimas são uma mulher e três homens, sendo dois operários e dois civis que estavam em seus carros no momento do acidente.

A cidade de Seattle, neste momento, é palco de diversas obras devido aos investimentos de gigantes de tecnologia, como o Google e a Amazon. Vários guindastes estão espalhados pela cidade para a construção de novos edifícios comerciais e condomínios.