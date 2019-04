Brasília fez 59 anos em abril; confira 59 curiosidades da capital federal

A capital federal Brasília completou no dia 21 de abril 59 anos de fundação! O Metro Jornal te convida a conhecer 59 curiosidades sobre a capital do país.

1. Canção

O presidente Juscelino Kubitschek fez uma encomenda a Tom Jobim e Vinícius: uma canção para a inauguração de Brasília. Os artistas gravaram “Sinfonia da Alvorada” 7 meses depois. Teriam sido convencidos após visita ao Museu do Catetinho

Museu do Catetinho / Roberto Castro/MTur

2. Cidadã número 1

A primeira brasiliense a ser registrada na cidade chama-se Jussara Maria Oliveira Santos. Ela foi batizada pelo presidente Juscelino Kubitschek. A cerimônia foi na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul

3. Histórico

O mais antigo restaurante de Brasília foi aberto uma semana antes da inauguração em 1960, na 511 sul. O Di Roma é um sobrevivente na W3 sul e, há um ano, foi restaurado. Hoje é conhecido apenas como Roma

4. Beleza

A Ponte JK foi considerada a mais bonita do mundo pela Sociedade de Engenharia da Pennsylvania, nos Estados Unidos. Inaugurado em 2002, o monumento tem 1.200 metros de extensão e os arcos ficam numa altura de 60 metros

5. Reconhecimento

Em dezembro de 1987, Brasília se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade, título conferido pela Unesco como reconhecimento pela modernidade da arquitetura da cidade

6. Beijódromo

Pensado por Darcy Ribeiro, o Beijódromo é um memorial no campus da UnB aberto em 2010. O Antropólogo falava em lugar ”tão lindo que desse vontade das pessoas se beijararem”, daí o nome. O local guarda acervo particular de discos e livros

Beijódromo / Edu Lauton/UNB

7. Paisagismo

Os dois pés de ficus na entrada da 108 sul foram plantados, em 1963, por Lorivaldo Marques, baiano e dono da primeira banca de revistas da cidade. A vegetação característica da árvore transformou o lugar em atração turística

Ficus / Andressa Anholete/Especial para o Metro

8. Naval

Mesmo distante do mar, Brasília ostenta a quarta maior frota de barcos do país, atrás apenas de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. São em torno de 52 mil embarcações que navegam pelos 48 quilômetros quadrados do Lago Paranoá

Panteão / Jonas Pereira/Agência Senado

9. Panteão

A maior bandeira hasteada no mundo fica na Praça dos Três Poderes. A bandeira nacional tem 14 metros de altura por 20 de largura e fica num mastro de 100 metros de altura. O símbolo nacional está no Guinness Book

10. Santa Luzia

Brazlândia e Planaltina são as cidades mais antigas de Brasília. As duas eram do distrito de Vila de Santa Luzia, hoje Luziânia. Brazlândia se refere à família Braz que viveu na região. Planaltina significa coração do planalto central

11. Mosteiro

No Mosteiro de São Bento, próximo à Ermida Dom Bosco, vivem 14 monges que levam a vida reclusa. Apenas nas segundas-feiras, eles são autorizados a sair da rotina de oração e podem, por exemplo, dormir até a hora que quiserem

12. Bicicletário

Após a inauguração do Parque da Cidade, em 1978, foi construído um bicicletário público no estacionamento 8. A população podia guardar as bicicletas no local totalmente de graça. O número de roubos e a falta de controle levaram à desativação

13. Torre

A Torre de TV de Brasília foi construída em 1965 num projeto de Lúcio Costa. Tem 224 metros de altura e é considerada um dos maiores edifícios do país

14. Luto

Diretor da Novacap, Bernardo Sayão foi a primeira pessoa a ser enterrada em um cemitério de Brasília. Ele morreu aos 59 anos após uma árvore cair na barraca em que estava nas obras da rodovia Belém-Brasília

15. Custo alto

A construção de Brasília levou o presidente JK e emitir moeda e aumentar a dívida interna para colocar em prática a meta 31 do plano de governo. Em números atuais, as obras teriam um custo estimado em torno de US$ 83 bilhões

16. Igrejinha

A Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 Sul, foi a primeira obra de alvenaria em Brasília, inaugurada em junho de 1958. A filha de JK, Márcia, teve tuberculose e, após recomendação do presidente de Portugal de recorrer à ajuda divina, D. Sarah pediu a construção

Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima / Renato Araújo/Agência Brasília

17. Pioneiros

A Vila Planalto nasceu para abrigar os operários que vieram a Brasília para a construção da cidade. Os acampamentos Rabelo e Pacheco Fernandes foram os primeiros erguidos em 1956

18. Automobilismo

A festa da inauguração de Brasília foi encerrada com o GP Juscelino Kubitschek. A prova disputada no Eixão Sul, em 23 de abril de 1960, foi vencida pelo piloto Jean-Louis Lacerda Soares a bordo de uma Ferrari

19. Bosque

Ao lado da Praça dos Três Poderes existe o Parque Bosque dos Constituintes. Com área de 70.814 m², tem em torno de 600 árvores plantadas, na maioria, por políticos que trabalharam na elaboração da Constituição

20. Chifrudo

Presente do governo da França em 1967: o monumento Solarius homenageria os migrantes que vieram à capital. Iria para a frente da Torre de TV, mas já apelidado de chifrudo foi parar a 33 km de distância, às margens da BR-040

21. Pombal

O monumento Pombal, na Praça dos Três Poderes, foi feito a pedido da então primeira-dama Eloá Quadros, esposa de Jânio Quadros. Inaugurado em 1961, o monumento lembra um pregador de roupas

22. Romana

Um réplica da Loba Romana, um presente do governo da Itália, está exposta do lado de fora do Palácio do Buriti. A imagem de Rômulo e Remo mandando numa loba é uma representação da mitologia romana.

Réplica da Loba Romana / Andressa Anholete/Especial para o Metro

23. Borboleta

O projeto do Plano Piloto de Lúcio Costa foi concebido originalmente para que fosse representada como uma borboleta. A ideia, porém, não foi adotada e historicamente o desenho ficou conhecido pela forma de avião

24. Palco

A Colina era um pequeno conjunto de prédios para abrigar, principalmente, professores da Universidade de Brasília. De lá, porém, saíram bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial

25. Beirute

É o tradicional bar boêmio de Brasília, aberto em 1966, e que tem como marca as mesas de madeira e os garçons com ternos bordô e gravata borboleta. Hoje tem duas unidades, na 107 sul, a primeira; e na 109 norte

26. Cobogó

Marca registrada dos prédios do Plano Piloto, os blocos vazados das fachadas são os Cobogós. O nome é a junção das primeiras letras dos sobrenomes dos criadores: Amadeu Oliveira Coimbra (Co), Ernest August Boeckmann (Bo) e Antônio de Góis (Go)

Prédios do Plano Piloto / Andressa Anholete/Especial para o Metro

27. Quadra modelo

Fundada em 1962, a 308 sul é considerada a quadra modelo de Brasília. É a única fiel ao projeto de Lúcio Costa. Além de pilotis mais escuros e áreas de convivência, ela conta nos arredores com igreja, biblioteca, cinema e escolas

28. Homenagem

O monumento Dois Candangos foi uma homenagem aos pioneiros que ajudaram na construção, mas a inspiração foi a morte de dois operários soterrados. A obra de Bruno Giorgi tem 8 metros de altura e é um dos símbolos da cidade

Monumento Dois Candangos / Andressa Anholete/Especial para o Metro

29. Ministérios

A Esplanada dos Ministérios é formada por 17 prédios, mas dois fogem do padrão de construção: o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, que são palácios

30. Zebrinha

As Zebrinhas eram sinônimo de comodidade no transporte público no DF e nasceu em 1981 para estimular os brasilienses a deixar o carro em casa. Com listras vermelhas e brancas, os microônibus foram extintos em 2013. As linhas ainda existem

31. Nas alturas

Com 1.341 metros acima do nível do mar, o pico do Roncador é o ponto mais alto do Distrito Federal. Ele está localizado na Serra do Sobradinho

32. Inacabada

O projeto original de Brasília para a Esplanada dos Ministérios está inacabado. Na parte onde só há um grande gramado do lado norte, ao lado do Teatro Nacional, estava prevista a construção de um planetário

33. Águas Emendadas

Estação de Águas Emendadas é um fenômeno hidrográfico. A partir da reserva em Planaltina, a água dispersa e abastece rios que correm para as regiões Norte, Sul e Sudeste. Desde 1992, a reserva foi declarada pela Unesco reserva da biosfera do Cerrado

34. Zoológico

O Jardim Zoológico de Brasília abriu as portas em 1957, antes mesmo da inauguração de Brasília. Passou a se chamar sargento Sílvio Delmar Hollenbach, que salvou um menino de 13 anos no fosso das ariranhas, mas foi atingido e morreu no hospital

35. Consumo

A primeira loja de departamento de Brasília foi inaugurada em 1962. O pioneiro Staikos Tzemos abriu a Bibabô, na 308 sul. A loja que vendia brinquedos, roupas e utilidades do lar fechou em 1998

36. Vicente Pires

Vicente Pires Motta foi um padre responsável por fazer o registro das terras no Planalto Central em 1858 a pedido da Coroa Portuguesa. A região era habitada por índios na década de 1960. O nome dele batiza a região administrativa

37. Ceilândia

A Ceilândia, maior cidade do Distrito Federal, nasceu a partir do programa chamado CEI (Campanha de Erradicação das Invasões), para conter o avanço das invasões. A inauguração ocorreu em março de 1971

38. Mané

O primeiro nome do hoje Estádio Nacional Mané Garrincha foi Governador Hélio Prates da Silveira. Apenas na década de 1980 recebeu o nome atual. Em 2013, foi reconstruído para a Copa. Tem capacidade para 72.788 pessoas

Estádio Nacional Mané Garrincha / Roberto Castro/MTur

39. Futebol

O primeiro clube de Brasília a participar da primeira divisão do futebol brasileiro foi o Ceub, que daisputou o Brasileirão de 1973, 1974 e 1975. O Gama, em 1999,2000, 2001 e 2002, também já participou da elite

40. Ermida Dom Bosco

A capela em forma de pirâmide com uma cruz metálica no topo foi uma homenagem de Oscar Niemeyer a Dom Bosco. A Ermida está localizada exatamente no ponto de passagem do paralelo 15º, onde o santo sonhou que seria construída Brasília

41. Presente do Japão

O monumento da Praça do Relógio, em Taguatinga, foi um presente vindo do Japão. O então presidente da Citizen Watch Co, Eiichi Yamada, esteve no Brasil em agosto de 1970. Ele tem 15 metros de altura

42. Point

O Gilberto Salomão foi criado em 1967 e, por reunir comércio, boates e bares num só lugar, foi o point das festas sobretudo na década de 1990. Atualmente, o centro comercial segue ativo, mas sem as badalações

43. Viçosa

O pastel da Viçosa é considerado um prato típico da cidade aliado ao caldo de cana. A unidade da Rodoviária do Plano Piloto foi inaugurada junto com Brasília e por lá já passaram JK, operários e até hoje é uma tradição na capital

44. Obra final

Conhecida como Flor do Cerrado, a Torre de TV Digital foi a última obra de Oscar Niemeyer inaugurada em Brasília, em 21 de abril de 2012. O monumento tem 170 metros de altura e tem visitação diária

Torre de TV Digital / Andressa Anholete/Especial para o Metro

45. Misticismo

A localização de Brasília nasceu do sonho do santo italiano, Dom Bosco, que dizia haver uma terra prometida, situada entre os paralelos 15° e 20°, às margens de um lago.

46. Artificial

O Lago Paranoá é totalmente artificial. A Missão Cruls, em 1894, que desbravou o Centro-Oeste para mapear o local da nova capital, projetou como seria o represamento das águas do rio Paranoá

Lago Paranoá / Roberto Castro/MTur

47. Gigante

O Parque da Cidade de Brasília tem 420 hectares, o maior da América Latina. Foi chamado de Pithon Farias, em homenagem ao filho de um ex-governador, e desde 1997 é chamado Dona Sarah Kubitschek

48. Riqueza

O Museu de Valores do Banco Central tem exposta a maior pepita de ouro do mundo. Ela tem 60,80 kg de peso bruto e 56,61 kg de ouro. Foi encontrada em Serra Pelada, no Pará, em setembro de 1983, pelo garimpeiro Júlio de Deus Filho

49. Piscina de Ondas

Atração do Parque da Cidade inaugurada em abril de 1978, a piscina de ondas chegou a ser frequentada por até 9 mil pessoas que iam curtir marolas artificiais de até 1 metro de altura que duravam até 10 minutos. O local foi desativado em 1997\

50. Elefante Branco

Foi a primeira escola de ensino médio da Brasília, inaugurada em 1961 sob os conceitos de Anísio Teixeira. O nome seria uma referência à planta baixa da obra que teria a forma de um elefante

Cine Drive-in / Andressa Anholete/Especial para o Metro

51. Céu aberto

Com um telão de 312 m², o cine Drive-in é o único em funcionamento no Brasil. Criado em 1973, ele tem um estacionamento que comporta até 500 carros e é considerado patrimônio cultural do Distrito Federal

52. Espigão

Águas Claras tem os dois maiores prédios do DF: o Sagitarius (108,28 m) e o Tower Club (104,42 m). São maiores do que o Banco Central (101 m) e o Congresso (92 m). No DF, os edifícios só podem ter, no máximo, 28 andares.

53. Pelezão

O rei do futebol batizava o Estádio Municipal de Brasília. O Estádio Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelezão, foi inaugurado em 1965 e demolido em 2009. No local hoje funciona os condomínios de luxo do Park Sul e Living

54. Poesia

A Casa do Cantador, em Ceilândia, é uma obra de Oscar Niemeyer, para homenagear os migrantes, sobretudo do Nordeste. O local fundado em 1986 também recebe o nome de Palácio da Poesia

55. Nomes

José Bonifácio liderou o movimento para tirar a capital do Brasil, Rio de Janeiro, do litoral. Em 1823 propôs a mudança para a comarca de Paracatu e sugeriu dois nomes “Petrópole” ou “Brasília”. Foi a primeira menção histórica ao nome

56. Rapidez

Entre a aprovação do projeto urbanístico, a criação da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) e a inauguração da cidade passaram 43 meses, menos de quatro anos.Em torno de 60 mil trabalhadores participaram

57. Arquiteto

Lúcio Costa, autor do projeto urbanístico de Brasília, só recebeu o registro de arquiteto em 1985, de forma honorária, pelo Crea (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia)

58. Céu na terra

O Santuário Dom Bosco, na Asa Sul, é composto por 2,2 mil m² de vitrais com 12 tonalidades de azul. A composição permite que, diante da claridade, a luz interna tenha efeito de imitar os tons do céu

59. Conjunto Nacional

De 1971 a 1977, foi o segundo shopping a ser construído no Brasil. A fachada com as marcas circundadas por luminosos foi concebida por Athos Bulcão. O primeiro empreendimento do Brasil foi o Shopping Iguatemi, em São Paulo, 1966.