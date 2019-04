Mega-Sena: Veja os números sorteados neste sábado, 27 de abril

A Mega-Sena deste sábado, 27 de abril, pode premiar o sortudo que acertar os seis números em R$ 105 milhões.

O concurso 2.146, sorteado no Terminal Rodoviário do Tietê vem acumulando há semanas e é o maior prêmio do ano.

No concurso anterior, 115 apostas acertaram a quina e levaram R$ 55.420,70 cada.

Veja os números deste sábado e confira se você levou a bolada – ou parte dela.