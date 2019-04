Expo CIEE no Parque do Ibirapuera oferece 7 mil vagas de estágio

Para os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, uma grande chance é visitar a 22ª edição da Expo CIEE, em São Paulo. A edição deste ano oferecerá 9 mil oportunidades de estágio e aprendizagem.

São cerca de 7 mil vagas para estágios a maior parcela está localizada na capital, região metropolitana de São Paulo e baixada santista, alcançando um total de aproximadamente 4 mil vagas, as 3 mil restantes estão espalhadas pelo interior paulista.

As vagas de aprendizagem também se concentram na capital e região metropolitana com 1.000 oportunidades, além de 325 vagas para o Centro-Oeste Paulista (São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Bauru), 350 vagas na região de Campinas e mais de 300 vagas nas regiões de Sorocaba e São José dos Campos.

O evento, que deve receber cerca de 50 mil visitantes, é gratuito e acontece entre nos dias 23, 24 e 25 de maio, na Bienal do Parque Ibirapuera. As inscrições podem ser feitas em: http://www.expociee.com.br/.