Último final de semana para declarar o Imposto de Renda 2019

Este é o último final de semana antes de terminar o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, na próxima terça-feira (30). Até as 17h de ontem, a Receita Federal havia recebido 20.298.863 documentos, o que representa 66,55% do esperado, de 30,5 milhões.

“Quem deixa para a última hora corre o risco de pegar o sistema da Receita Federal sobrecarregado, além de ir para o final da fila da restituição”, explica Adriana Ruiz Alcazar, sócia-diretora técnica da Seteco. A especialista afirma que é importante ficar atento para não esquecer de detalhes importantes, como a inclusão correta de rendimentos, dependentes (com CPF obrigatório), despesas médicas e bens adquiridos ao longo do ano calendário de 2018.

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo é de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.