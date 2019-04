Após problemas com a qualidade da água, moradores de Santo André, São Bernardo e Diadema ficam sem abastecimento

Se a vida do morador do ABC já estava difícil com a piora da qualidade da água, ficou ainda pior na quinta (25) sem nada nas torneiras. Bairros atendidos pelo Sistema Rio Grande, que capta água da Billings, reclamam de interrupção no abastecimento desde terça-feira (23). O problema se estende para as cidades de São Bernardo, Diadema e 30% dos bairros de Santo André. São cerca de 1,5 milhão de moradores que dependem do Rio Grande. “Na quarta faltou, na quinta cedo tinha, mas durou pouco”, conta a moradora do bairro Baeta Neves, em São Bernardo, Bia Maffeis.

O Metro Jornal mostrou na terça que a água tem chegado marrom e com cheiro nas três cidades.

A Sabesp confirmou enfrentar problemas para tratar a água captada no Rio Grande. De acordo com a companhia, o excesso de chuvas entre março e abril fez com que a represa extravasasse para o corpo central da Billings, o que aumentou a velocidade do fluxo da água e causou movimentação no fundo da represa. Com isso, a água passou a ter quantidade de ferro, manganês e nível de cor da água bruta com valores “inéditos na história do manancial”, diz a Sabesp.

A interrupção no abastecimento também seria causada pelo problema. “A Sabesp informa que trabalha ininterruptamente para corrigir o processo de tratamento de água do Sistema Rio Grande. Com o procedimento operacional, houve redução na vazão do tratamento, diminuindo o volume de água que é distribuído”, afirma a companhia em nota.

A previsão da Sabesp é que nesta sexta-feira (26) a estação de tratamento volte à sua produção total e que gradativamente a situação seja normalizada. Quanto a qualidade da água, a empresa diz já estar de volta aos padrões normais. “Mas é importante explicar que, até que haja completa normalização da distribuição, resquícios com cor podem estar ainda presentes nas tubulações.”

Moradores afetados pelos problemas no Rio Grande podem pedir desconto na conta de água pelo telefone 0800 0119911.