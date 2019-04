Previsão do Tempo: dia começa nublado, porém calor domina o sábado na capital paulista

A manhã deste sábado traz clima ameno, com céu nublado e ocasional chuvisco durante a madrugada. No entanto, ao decorrer do dia, as temperaturas sobem, o céu abre, e a máxima pode chegar até 31 graus.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o dia oscila entre úmido, com 98%, e seco, com 30% de umidade no ar. A mínima temperatura deverá ser em torno de 21 graus.

https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/04/26/da-prisao-lula-diz-que-o-brasil-e-governado-por-um-bando-de-maluco.html">Da prisão, Lula diz que o Brasil é governado por um ‘bando de maluco’