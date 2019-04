Motorista morre após ser baleado na avenida Atlântica

Um tiroteio na avenida Atlântica terminou em morte nesta sexta-feira (26). Segundo a PM (Polícia Militar), duas pessoas – um homem e uma mulher – estavam em uma moto e dispararam contra um motorista em um carro prata.

A pessoa baleada não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local. Ainda não se sabe qual foi a motivação dos suspeitos, que fugiram.

A CET opera no local; apenas ônibus conseguem seguir pela avenida no sentido do centro, enquanto carros e motos são desviados para a rua das Paineiras.