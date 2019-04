Guarda Civil Metropolitana ganha patinetes para monitorar avenidas comerciais

A Prefeitura de São Paulo recebeu a doação de 12 patinetes para a Guarda Civil Metropolitana. Os equipamentos serão usados para monitorar pontos estratégicos, como o Minhocão e as avenidas Brigadeiro Faria Lima e Paulista.

Recentemente, a Rádio Bandeirantes mostrou que infratores estavam cometendo furtos justamente com o uso de patinetes. A ideia da doação, no entanto, surgiu no fim do ano passado, antes da disseminação dessa modalidade de transporte.

Leia mais:

Danilo Gentili é suspenso temporariamente do Facebook por publicação de 2016

Game of Thrones: Personagens favoritos dos fãs encaram a morte em próximo episódio

Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, coronel José Roberto, a prefeitura aceitou a proposta para poder diversificar as formas de patrulhamento. São Paulo será a primeira cidade no mundo a ter patinetes sendo usados por agentes de segurança pública.

De acordo com o coronel, 20 guardas passaram por treinamento e outros 30 ainda deverão ser capacitados. Os patinetes foram doados no regime de comodato por três anos pela empresa que oferece o serviço.

Os equipamentos foram customizados com as cores da GCM e acessórios de uso operacional.