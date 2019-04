Sociólogo italiano Domenico De Masi visita Lula na prisão

O sociólogo italiano Domenico De Masi visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia nesta quinta-feira (25) e afirmou que o petista está "muito bem do ponto de vista psicológico e intelectual".

Em conversa com jornalistas após deixar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, De Masi disse que, "mesmo encarcerado, Lula continua a ser um grandíssimo líder político, talvez o mais importante neste momento no mundo".

O sociólogo ainda reforçou que o ex-presidente "nunca vai negociar sua liberdade pela dignidade". O petista teve sua pena no caso triplex reduzida para oito anos e 10 meses de prisão e poderá pedir progressão para o regime semiaberto em setembro, caso não seja condenado em segunda instância no processo do sítio em Atibaia