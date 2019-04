Da prisão, Lula diz que o Brasil é governado por um ‘bando de maluco’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva para os jornais Folha de S. Paulo e El País na sede da Polícia Federal de Curitiba, no Paraná, onde está preso após ser condenado, em segunda instância, no caso tríplex do Guarujá.

Na entrevista, Lula criticou o atual governo de Jair Bolsonaro e disse que o Brasil está sendo comandado por um “bando de maluco”. “O País não merece isso, sobretudo o povo não merece isso”, pontuou em conversa com os jornalistas Mônica Bergamo, também colunista da BandNews FM, e Florestan Fernandes Junior. O ex-presidente disse ainda que o Brasil precisa fazer uma “autocrítica geral” após a eleição de Bolsonaro.