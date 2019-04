Candidatos do Enem com pedido de isenção de taxa negado tem até esta sexta para entrarem com recurso

Nesta sexta-feira (26) termina o prazo para os candidatos da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio entrarem com recurso, caso tenham tido seu pedido de isenção da taxa de inscrição negado.

De acordo com o Inep (nstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 3.687.527 pessoas solicitaram a isenção. Até a noite da última quinta-feira (25), o instituto não havia informado quantos pedidos foram negados, nem quantas pessoas já tinham entrado com recurso.

Leia mais:

Após problemas com a qualidade da água, moradores de Santo André, São Bernardo e Diadema ficam sem abastecimento

Último final de semana para declarar o Imposto de Renda 2019

O governo poderá contratar uma nova gráfica para imprimir as provas do Enem sem licitação. A empresa contratada para fazer o serviço até 2020 faliu e o INEP diz não ter tempo para iniciar e concluir o processo de escolha da gráfica antes das provas em novembro.