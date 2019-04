Bando faz arrastão em condomínio dos Jardins

A Polícia Civil ouviu nesta quinta-feira testemunhas e procurou evidências para identificar a quadrilha que invadiu um condomínio na região dos Jardins, na zona oeste, e roubou quatro apartamentos na noite de quarta-feira.

Os investigadores também irão analisar imagens de câmeras dos imóveis vizinhos que possam ajudar na identificação dos suspeitos, já que os computadores que guardam as imagens do circuito de segurança do prédio roubado foram levados pelos bandidos.

Os criminosos invadiram quatro apartamentos e fugiram levando joias, celulares, equipamentos eletrônicos e outros objetos de valor. Os moradores foram feitos reféns, mas não se feriram.

Para conseguir entrar no prédio, um dos bandidos se passou por um possível comprador e marcou encontro no local com uma corretora para uma visita, às 19h30. Com outros dois comparsas, ele rendeu a corretora e o porteiro. Os outros cinco criminosos entraram pela garagem e foram abordando os moradores que chegavam.

O bando permaneceu no prédio por cerca de 90 minutos e fugiu em dois carros. A polícia também procura informações sobre as placas dos veículos e o trajeto realizado após a fuga para tentar localizar a quadrilha.

Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), o caso é investigado pela Delegacia de Investigação sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).