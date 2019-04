Assaltantes tentam roubar estacionamento pela segunda vez e são presos

A polícia prendeu três assaltantes que, 15 dias atrás, invadiram um estacionamento na região central de São paulo, levaram três carros e as chaves de outros três.

Na noite da última quinta-feira (25) os criminosos retornaram para o mesmo estabelecimento e renderam o vigia, na intenção de levar os veículos dos quais tinham as chaves, mas foram surpreendidos pela PM (Polícia Militar), acionada por testemunhas.

Houve tiroteio próximao ao estacionamento, que fica na rua Barão de Tatuí perto da esquina com a rua Doutor Veiga Filho, na Santa Cecília. Dois dos assaltantes foram baleados; um deles, ferido no peito, continua internado em estado grave na Santa Casa; o outro, atingido na perna, foi atendido no Hospital do Servidor Público Municipal. Já o terceiro foi detido ileso.

O tiroteio será investigado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, do Bom Retiro.