São Paulo registra queda em homicídios, latrocínios e estupros

O estado de São Paulo fechou o primeiro trimestre deste ano com queda nos casos e vítimas homicídio doloso – aquele com intenção de matar – e latrocínio, além de redução nas ocorrências de estupro e em todas as modalidades de roubos, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do estado.

O total de latrocínios caiu 42,4% no trimestre, passando de 66 para 38 casos. Já o indicador de vítimas de latrocínio teve redução 41,2%, de 68 para 40. São os menores números da série histórica, iniciada em 2001, segundo a SSP. Ainda de acordo com a secretaria, é a primeira vez que o indicador de vítimas fica abaixo de 50.

O número de casos de homicídios dolosos caiu 7%, passando de 766 para 712 na comparação do primeiro trimestre do ano passado. O total é o menor da série histórica, iniciada em 2001, segundo a SSP. O indicador de vítimas de homicídios dolosos caiu 5,8%. Foram contabilizadas 757 vítimas no trimestre deste ano, ante 804 nos três primeiros meses do ano passado. Com as reduções, as duas taxas dos últimos 12 meses (de abril de 2018 a março de 2019) caíram para 6,53 casos e 6,90, respectivamente, a cada grupo de 100 mil habitantes do Estado. Os índices são os menores do período.

Nos três primeiros meses do ano, os estupros apresentaram diminuição de 5,4%, passando de 3.218 para 3.044 – 174 a menos. As extorsões mediante sequestro caíram 87,5%, passando de oito para um – menor total da série.

Roubos e furtos

Os roubos em geral diminuíram 7,9%. Foram 67.755 nos primeiros três meses do ano passado e 62.373 no primeiro trimestre deste ano. Os casos de roubos de veículos caíram 16,4%, de 13.811 para 11.550. Segundo a SSP, é a primeira vez, na série histórica, que o total fica abaixo de 12 mil.

Os roubos de carga tiveram queda de 21% no período acumulado. O total passou de 2.283 para 1.804. Os roubos a banco caíram de 13 para cinco – diminuição de 61,5%.

Os furtos em geral subiram 4%, chegando a 136.257 casos registrados no primeiro trimestre do ano. Já os furtos de veículos caíram 11,8%, passando de 25.118 para 22.153.