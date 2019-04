Ninguém acertou as cinco dezenas do sorteio desta quinta-feira do concurso 4959 da Quina. Com isso, o prêmio para o sorteio desta sexta-feira acumula e deve pagar R$ 4 milhões.

Os números sorteados nesta quinta-feira para a Quina foram:

01, 13, 36, 41, 71

No sorteio desta quinta, 62 apostadores fizeram 4 acertos (quadra) e levaram para casa, cada um, R$ 6.800,21.