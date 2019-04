Preço do etanol sobe 5% no ano

O preço médio do etanol nos postos do país fechou a semana passada em alta de 2,13%, a R$ 2,970 por litro. No ano, o biocombustível já subiu 4,9%, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo).

O preço do etanol nas usinas tende a ceder, diante de um avanço na moagem de cana no centro-sul do país, segundo especialistas ouvidos pela Reuters. Os valores geralmente caem de março para abril, com o início de nova safra, mas isso não ocorreu neste ano. “É totalmente atípico o que está acontecendo, com uma conjunção de atraso de safra e uma chuva que veio justamente na hora em que estava começando [a colheita]. Mas acho que agora não sobe mais. A tendência agora nas usinas é cair, e na bomba também”, avaliou o diretor da Bioagência, Tarcilo Rodrigues.

A queda, porém, não deve ser grande. Isso porque a concorrente gasolina segue firme nas refinarias da Petrobras, com viés de alta, em meio a preços elevados do petróleo.

Na última semana, segundo a ANP, o preço da gasolina nas bombas avançou 0,59%, para R$ 4,428, acumulando alta de 1,93% no ano.

O etanol permanece vantajoso sobre a gasolina apenas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, e São Paulo. Nesses estados, o preço do biocombustível representa até 70% do valor da gasolina.