Polícia Federal marca entrevista coletiva de Lula e PT questiona decisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concederá uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede da Polícia Federal no Paraná. A informação é do repórter da Band, Douglas Santucci. "Somente Folha de S. Paulo e El País poderão fazer perguntas, porém outros veículos poderão acompanhar", informou o repórter pelo Twitter.

A superintendência da PF já está preparando uma sala para receber a imprensa. Ainda não é possível confirmar quantos veículos de comunicação poderão estar presentes.

A assessoria de imprensa de Lula contestou a decisão da PF e diz que ela "viola primeiro a decisão do Supremo, já que as entrevistas devem acontecer com anuência do ex-presidente".

'A Superintendência do Paraná da Polícia Federal tomou uma decisão nessa quinta-feira que desrespeita o Supremo Tribunal Federal, que deu ao ex-presidente Lula o direito de conceder entrevistas.

A decisão também desrespeita o trabalho dos jornalistas e dos veículos de comunicação que há oito meses obtiveram autorização para entrevista na época das eleições, ou seja, o El País e a Folha de S. Paulo, entrevistas que ficaram suspensas por oito meses devido a uma decisão liminar cassada na semana passada.

A Superintendência da Polícia Federal no Paraná determinou a constituição de uma plateia para jornalistas convidados por ela própria para assistir a entrevista sem direito de fazer perguntas. A decisão viola primeiro a decisão do Supremo, já que as entrevistas devem acontecer com anuência do ex-presidente, e também os jornalistas, a prática e a ética jornalística ao permitir que profissionais de outros veículos assistam entrevistas exclusivas para outras publicações e publiquem antes uma entrevista pela qual os outros veículos lutaram na justiça por meses.

O ex-presidente Lula encontra-se a disposição para dar entrevista para a Folha de S. Paulo e para o El País, conforme decisão obtida por eles junto ao Supremo Tribunal Federal.

Assessoria de imprensa do ex-presidente Lula".