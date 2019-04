Placa de trânsito cai em motoqueira no centro de São Carlos

Uma placa de trânsito caiu em uma motoqueira na última quarta-feira (24) no cruzamento da rua Padre Teixeira com a avenida São Carlos, na região central de São Carlos.

De acordo com o G1, o incidente acabou por não ser grave e só deixou ferimentos na perna da motocilista. Ela foi rapidamente socorrida pelos bombeiros após o ocorrido e foi liberada do hospital ao qual foi encaminhada no mesmo dia.

A Secretaria de Transporte e Trânsito afirmou que vai substituir a placa.