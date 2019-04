Operação apreende mais de 200 toneladas de brinquedos na região do Brás

A Prefeitura de São Paulo apreendeu mais de 200 toneladas de brinquedos na manhã desta quinta-feira (25). É uma nova ação da Operação Comércio Legal em oito estabelecimentos na avenida Vautier e na rua Tiers, na região do Brás, no Centro da capital. Sete dos oito estabelecimentos fiscalizados serão fechados.



LEIA MAIS:

Guardas civis de Indaiatuba são presos sob acusação de torturar suspeitos

Quadrilha faz arrastão em prédio dos Jardins; quatro apartamentos foram assaltados

Segundo o prefeito Bruno Covas, a expectativa é que essa seja a maior apreensão já realizada pela operação. “As lojas não aparentavam, mas todas elas contam com galpões com muito mais material do que se esperava”, afirmou Covas.

A ação conta com a participação de 115 profissionais da administração municipal, entre Guardas Civis Metropolitanos (GCM) e agentes da Subprefeitura da Mooca, além do apoio de cinco caminhões que fazem o encaminhamento dos itens irregulares para outros locais e representantes das marcas de brinquedos.

“Esses locais também vendem por atacado. Ou seja, são pontos de distribuição de mercadoria pirata pra todo Brasil. A ação que a Prefeitura faz é, inclusive, de fechamento. Sete estabelecimentos serão lacrados”, afirmou o prefeito Bruno Covas.