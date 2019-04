Motorista foge de blitz e colide com árvore em acesso a marginal Tietê

Um motorista que fugia da polícia na madrugada desta quinta-feira (25) perdeu o controle do carro e atingiu uma árvore da alça de acesso da marginal Tietê, sentido Ayrton Senna para a ponte do Limão.

A pista chegou a ficar completamente fechada por causa da colisão. Neste momento, só a faixa da esquerda segue bloqueada.

O condutor tentava escapar de uma blitz no bairro da Lapa. Segundo a PM (Polícia Militar), a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele estava vencida e havia sinais de embriaguez.

O homem, que teve ferimentos leves, vai passar por exames clínicos que podem confirmar se houve ou não o consumo de álcool. A perícia já foi feita.

Marginal Pinheiros

O trânsito também ficou complicado na marginal Pinheiros nesta madrugada por conta da máquina de uma obra que falhou. A pista expressa ficou bloqueada no sentido do Cebolão, entre as pontes Engenheiro Ary Torres e Cidade Universitária.

As faixas já foram liberadas e a situação está em processo de normalização.