No Twitter, Moro cita atentado a Ana Hickmann para defender pacote anticrime

Na quarta-feira (24), o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro usou sua conta oficial no Twitter para defender seu projeto de lei com medidas para combate à corrupção e reforma da segurança pública brasileira. Moro citou um dos pontos mais polêmicos do pacote, que possibilitaria redução de pena para policiais que cometam "eventual excesso" quando agindo contra um suspeito.

LEIA MAIS:

Comissão especial é criada para analisar reforma da Previdência

O projeto estabelece como redutor de pena a situação de "escusável medo, surpresa ou violenta emoção", que, somada à legítima defesa, justificaria um abuso da força.

Um dos argumentos do ministro chamou a atenção: ele cita o ataque à Ana Hickmann por um fã, ocorrido em 2016 em um hotel em Minas Gerais. A apresentadora teve seu quarto invadido por Rodrigo Augusto de Padua, e foi feita refém por horas junto a sua assessora, o ex-marido, e o cunhado.

Houveram disparos no local: o cunhado atirou três vezes contra o agressor, e foi acusado de homicídio doloso, depois absolvido.

O ministro pediu desculpas à Hickmann por utilizá-la como exemplo. Confira o tweet e o fio completo abaixo:

Projeto de lei anticrime. Medidas simples e eficazes contra o crime. Pela lei atual, quem atua em legítima defesa contra injusta agressão não comete nenhum crime. Mas responde por eventual excesso na reação. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2019

Propomos que o juiz possa isentar de pena ou reduzi-la se o excesso decorreu de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. Reconhecemos que pessoas podem, ao se defenderem de ataques de criminosos e mesmo não querendo, se exceder e nem por isso devem ser tratadas como bandidos — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2019

No Brasil, teve um caso famoso anos atrás envolvendo o cunhado de famosa artista, Ana Hickmann (peço desculpas a ela por usar este exemplo), e que ilustra como pessoas (o cunhado) podem reagir em excesso, mas não devem ser tratadas como criminosas. Pessoas não são robôs. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2019

O Código penal alemão – e a Alemanha atual é um modelo de respeito aos direitos humanos – tem previsão igual na seção 33, “se o autor excede os limites da legítima defesa por confusão, temor ou medo, então não será punido”. Tem licença para matar na Alemanha? — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2019