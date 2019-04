Metrô Linha 3-Vermelha: estações Artur Alvim e Itaquera fecham domingo para obras

As estações do metrô da Linha 3-Vermelha Artur Alvim e Corinthians/Itaquera ficarão fechadas neste domingo (dia 28) para realização de obras de modernização no trecho, segundo informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Nesse dia, os trens circularão apenas entre as estações Patriarca e Palmeiras/Barra Funda.

Os ônibus do sistema PAESE farão a transferência dos passageiros entre essas estações gratuitamente até o horário de encerramento do metrô.

Outra opção para os passageiros desse trecho é que usem a transferência gratuita para a Linha 11-Coral da CPTM na estação Tatuapé como alternativa em direção a Corinthians/Itaquera.

Na segunda-feira, as estações voltam a funcionar normalmente.