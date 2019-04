Metro Jornal comemora sua edição 3 mil em São Paulo

Capa da edição nº 3.000 do Metro São Paulo.

Na capa da edição desta quinta-feira (25), um pequeno grande detalhe ao lado do nome do jornal: chegamos à nossa edição de número 3.000. Desde de 7 de maio de 2007, o Metro Jornal faz parte da rotina dos leitores da capital paulista, que se habituaram a receber gratuitamente, diretamente em suas mãos a caminho da escola ou do trabalho, as principais notícias do dia de forma objetiva e ágil, com design atraente e moderno.

Em tempos de tanta polarização, proliferação de fake news e discussões sobre a sobrevivência da mídia impressa tradicional, estes quase 12 anos mostram que o interesse do leitor pelo jornalismo que continua em alta, com espaço para publicações com modelos diferenciados, tanto de negócios como no trato da informação.

“Em cada uma dessas 3.000 edições, o Metro Jornal reafirma seu compromisso de ter apenas um lado: o do leitor. Isso nos motiva a continuar produzindo um jornalismo de qualidade, que aposta na criatividade e fala, sem enrolação, a língua dos moradores desta metrópole. Em quase 12 anos de história, o leitor já se acostumou e sabe que pode contar com o Metro”, afirma o editor-chefe, Luiz Rivoiro.

Esta receita nos levou a receber o reconhecimento da Society for News Design, que nos concedeu três prêmios de excelência com as capas em homenagem ao criador do universo Marvel Stan Lee (2019), a eleição de João Doria (2016) e a conquista do Nobel de Literatura por Bob Dylan (2016), além de uma medalha de prata com a nossa homenagem ao músico David Bowie (2016).

A primeira edição em São Paulo marcou a chegada do jornal ao Brasil, fruto de uma parceria entre a Metro Internacional e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Metro está presente em 21 países com 37 edições diárias em 13 línguas e com uma tiragem de 7,7 milhões exemplares que impactam 16 milhões de leitores pelo mundo.

O que diz o leitor

"Acostumei a ler o Metro diariamente, acho excelente, leio todas as seções. O que acho mais atrativo são as notícias mais objetivas."

Selma Silva, 43 anos, autônoma

diariamente, acho excelente, leio todas as seções. O que acho mais atrativo são as notícias mais objetivas." “Pego o jornal todos os dias. Sempre levo para os meus colegas do condomínio. Mesmo com a internet, acho bom poder ler um jornal impresso de graça. Acompanho todas as notícias, mas gosto mais da parte de esporte. Uma coisa que acho boa é poder ler as notícias resumidas e com segurança de poder confiar.”

Luís Joaquim de Oliveira, 51 anos, técnico em manutenção

“Acho bom a cidade ter um jornal gratuito para as pessoas ficarem mais atualizadas. Prefiro do que ficar vendo no aplicativo, dá para folhear e carregar para ir vendo durante o dia.”

Edinalva Nascimento dos Santos Silva, 49 anos, diarista

“Faço questão de pegar o Metro. Para mim é o gratuito mais completo. O brilho da notícia é ler no impresso, acredito mais no que leio com o jornal na mão, sabendo que não tem fake news.”

Fabiano Oliveira Silva, 37 anos, segurança







Publicidad







O que diz o entregador

“Comecei a trabalhar entregando o Metro em 2013. O jornal me ajudou muito na leitura. Hoje leio bastante e melhorei como ser humano. Trabalhar na rua com o público também me ensinou bastante. O Metro se tornou uma escola. Em 2014, cheguei até a ganhar uma moto da empresa, como reconhecimento pela minha atuação.”

Igor de Souza, 39 anos, entregador do Metro Jornal e vendedor

O que dizem os anunciantes

“Informações relevantes, linguagem adequada, e distribuição gratuita em locais estratégicos são ingredientes de sucesso do Metro Jornal . Aliadas a isso, as diversas formas de anunciar e impactar os públicos-alvo dos filmes faz com que o Metro Jornal não fique de fora da nossa campanha de marketing.”

Vitoria Durazzo – Gerente de Marketing da Paris Filmes

. Aliadas a isso, as diversas formas de anunciar e impactar os públicos-alvo dos filmes faz com que o não fique de fora da nossa campanha de marketing.” “Parabéns, Metro Jornal ! O jornal já faz parte do meu dia a dia e de muitas pessoas que buscam não só se atualizar com as notícias mais importantes, mas também se informar das grandes oportunidades da propaganda. Sexta é o meu dia favorito, quando tenho acesso às informações do dia e às melhores ofertas de compras para o fim de semana. Parabéns, Metro São Paulo .”

Léo Moraes – Diretor de Mídia da Sunset DDB

! O jornal já faz parte do meu dia a dia e de muitas pessoas que buscam não só se atualizar com as notícias mais importantes, mas também se informar das grandes oportunidades da propaganda. Sexta é o meu dia favorito, quando tenho acesso às informações do dia e às melhores ofertas de compras para o fim de semana. Parabéns, .” “O Metro é um veículo de comunicação inovador nas suas entregas, com profissionais altamente qualificados que não medem esforços para aplicar projetos especiais e cumprir qualquer objetivo para atingir diferentes tipos de segmentos e pessoas.”

Guilherme Reggiani – Coordenador de estratégia e mídia da F.Biz

Com a palavra, o presidente

“Um jornal impresso que já nasceu na era digital tem mérito e responsabilidade maiores por atingir uma edição 3.000, 12 anos depois. Mérito por ter encontrado um modelo de informação e negócios que convivem e são complementares a esses novos canais. E a responsabilidade de recriar esse modelo a cada edição, surpreendendo o leitor e usando as supostas limitações do meio impresso como ferramentas criativas no nosso processo de produção, valorizando a essência do jornalismo.”

Cláudio Bianchini – Presidente do Metro Jornal

As melhores capas no jornalismo brasileiro