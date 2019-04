Metrô Corinthians/Itaquera recebe mutirão de combate à hipertensão

Quem estiver de passagem pela estação do metrô Corinthians/Itaquera (Linha 3-Vermelha), em São Paulo, nesta sexta-feira entre 9h e 17h pode medir a pressão gratuitamente com uma das agentes do mutirão realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo, em parceria com a Fundação Novartis.

Os passageiros que forem identificados com pressão alterada serão orientados a procurar a sua UBS de referência para diagnóstico e avaliação da necessidade de tratamento.

A ação faz parte da celebração do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial e terá ações de conscientização e orientação por toda a cidade.

Hipertensão Arterial

A Hipertensão Arterial (ou pressão alta) é uma doença crônica associada a vários fatores de risco, como: fumo, consumo de bebidas alcóolicas, obesidade, estresse, má alimentação, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física, fatores hereditários, diabetes e idade. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente para o corpo através dos vasos sanguíneos

A medição da pressão arterial deve ser feita, pelo menos, uma vez por ano. Em casos de histórico de hipertensos na família, a medição deve ser feita ao menos duas vezes por ano.