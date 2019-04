Despacho de bagagem de mão fora do padrão começa nesta quinta em quatro aeroportos

O despacho de bagagem de mão fora do padrão começa nesta quinta-feira (25) em quatro aeroportos do país. A medida começa a valer por enquanto nos aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília; Afonso Pena, em Curitiba; Viracopos, em Campinas e Aluízio Alves, em Natal.

Em outros nove terminais, as companhias aéreas estão orientando os passageiros sobre essas normas em vigor – mas o despacho obrigatório ainda não vai valer. No próximo mês, a orientação será feita em mais dois aeroportos.

Veja também:

Quadrilha faz arrastão em prédio dos Jardins; quatro apartamentos foram assaltados

Motorista foge de blitz e colide com árvore em acesso a marginal Tietê

Até 23 de maio, as bagagens de mão fora do padrão passarão a ser obrigatoriamente despachada em 15 terminais do país. De acordo com a Abear, associação que reúne as aéreas brasileiras, o objetivo é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos.

Antes de entrar nas áreas de embarque, os passageiros terão que verificar se o tamanho das bagagens está de acordo com os padrões definidos pelas companhias: 55 centímetros de altura x 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade.