Cão farejador encontra 2 kg de cocaína em bagagem de ônibus

Era para ser um simples exercício prático do curso de treinamento da Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Militar do Paraná, com o auxílio de cães treinados para farejar droga.

De acordo com o procedimento, um ônibus de viagem que vinha do Paraná para São Paulo foi parado e o compartimento de bagagem aberto para inspeção. Imediatamente, o cão Thor apontou uma mala e ao inspecionar a polícia encontrou 2 quilos de cocaína.

Todos os passageiros tiveram que descer para a polícia identificar o dono da bagagem. Eles foram interrogados até que descobriram que uma mulher, cujo nome foi mantido em sigilo, era dona da droga.

Ela foi presa imediatamente por tráfico de drogas e a cocaína foi apreendida.