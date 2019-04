Avianca cancela mais 159 voos no Brasil; veja como consultar a situação da sua viagem

A Avianca Brasil anunciou o cancelamento de mais 159 voos em aeroportos de todo o país nesta quinta-feira (25). A partir da segunda-feira (29), a companhia aérea vai operar em apenas quatro terminais: Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador.

A partir de sexta-feira (26), todos os voos de partida ou chegada para Fortaleza foram cancelados. Em recuperação judicial desde o fim do ano passado, a Avianca opera com uma frota reduzida no país. Nesta semana, a companhia começou a devolver 18 aeronaves para empresas que fazem empréstimos de aviões.

Há duas maneiras de consultar se o seu voo foi cancelado: uma é procurar pelo número do voo em uma lista no site oficial da Avianca. A outra é informar o código da reserva e o último nome registrado na passagem.

Os passageiros que tiverem seus voos cancelados serão contatados pela companhia aérea e poderão optar pelo reembolso ou o remanejamento para aviões de outras empresas.