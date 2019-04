Prêmio da Mega-Sena acumulada dá para comprar 30 apartamentos de luxo

O sorteio da Mega-sena promete pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 90 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Com esse dinheiro aplicado na poupança, o ganhador receberia uma renda mensal de R$ 334 mil, o suficiente para garantir uma aposentadoria muito confortável.

Daria ainda para comprar 30 apartamentos de luxo com carro na garagem, mobiliados, nas melhores localizações do país, segundo os cálculos da Caixa.

O sorteio do prêmio milionário da Mega-Sena será feito nesta quarta-feira (dia 24), a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Como apostar:

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de segunda, quarta ou sexta – a depender da escolha do apostador – em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br)

