Prefeitura do Rio começa demolição dos prédios de Muzema

A prefeitura inicia nesta quarta-feira (24) as demolições de dois prédios na Muzema, na zona oeste, que ficavam ao lado de outros dois que desabaram no último dia 12 causando a morte de 24 pessoas. Além dos dois imóveis condenados, outras sete construções foram temporariamente desocupadas como medida preventiva. A Defesa Civil vai vistoriar esses locais após a demolição.

Na última terça-feira (23), mais uma vítima foi enterrada. No cemitério do Pechincha, na zona oeste, amigos e familiares se despediram de Adilma Rodrigues, 35 anos, que chegou a ficar 11 dias internada. O marido dela, Cláudio Rodrigues, 40, também morreu. A única sobrevivente da família foi Clara Rodrigues, 10, que só sofreu um arranhão na cabeça. “Ela ter sobrevivido foi um milagre”, disse Alekssandro Costa, cunhado de Adilma.

A polícia continua as buscas pelos três indiciados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. José Bezerra de Lira – o Zé do Rolo –, Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa seriam responsáveis pela construção e venda dos prédios, tiveram a prisão temporária decretada e estão foragidos.