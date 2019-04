Prefeitura deve pedir remoção de ferragens expostas no viaduto Bresser

A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vai pedir à subprefeitura da Mooca a remoção de ferragens expostas embaixo do viaduto Bresser, na Radial Leste. A reportagem da Rádio Trânsito constatou que partes da estrutura estão quase soltas e ficando cada vez mais baixas.

Leia mais:

Prefeitura e USP assinam acordo de colaboração na vigilância da raia olímpica

CCJ aprova admissibilidade da reforma da Previdência por 48 votos a 18

Devido ao risco de veículos mais altos que passam pelo local serem atingidos, na semana passada um relatório da prefeitura mostrou a necessidade da elaboração de um laudo emergencial do viaduto Bresser e do viaduto do Glicério.

Apenas com a conclusão desse trabalho, que deve levar quatro meses, será possível saber o tipo de obra a ser feita nas duas estruturas.