Pinheiros: trecho da pista expressa será fechado 45 dias

Por 45 dias, um trecho da pista expressa da marginal Pinheiros no sentido Castello Branco, entre a ponte do Jaguaré e o CDP de Pinheiros (zona oeste) ficará interditado para obras.

A interdição começou às 23h de ontem. As obras serão de fresagem, recapeamento asfáltico e troca de pavimento, e serão executadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as interdições serão nas faixas 4 e 5 (da direita), em trechos de aproximadamente 500 metros por vez, durante o período de obras.

Nas madrugadas, a pista expressa da marginal Pinheiros, no sentido Castello Branco, já vem sendo interditada entre as pontes Engenheiro Ary Torres e Cidade Universitária, para que seja feito o recapeamento no asfalto naquele trecho. Essa obra –e as interdições– está prevista para durar até 4 de maio.