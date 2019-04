Onyx oferece R$ 40 milhões a deputados que votarem a favor reforma da Previdência, diz jornal

De acordo com uma reportagem publicada nesta quarta-feira (24) pelo jornal Folha de S. Paulo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), propôs o valor de R$ 40 milhões em emendas parlamentares para cada deputado federal que votar pela aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Cinco líderes de partidos dentro da base apoiadora do Governo confirmaram à Folha que Lorenzoni fez a proposta, em reunião na casa de Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados.

O valor extrapola o volume do Orçamento do governo destinado para emendas parlamentares – que está limitado a R$ 15,4 milhões. A quantia é destinada a obras e investimentos de infraestrutura nos redutos eleitorais de cada deputado.

O jornal ainda confirmou a proposta com deputados que não quiseram ter seus nomes expostos, mas pertencem às siglas DEM, PP, PSD, PP, PRB e Solidariedade.

A proposta do Governo de reforma do sistema previdenciário, após passar por votação na Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na terça-feira (23), ainda deve tramitar por duas deliberações até chegar ao Senado. A próxima, ainda na Câmara, será a da comissão especial da Previdência, que analisará o conteúdo do projeto.

Até o momento, não se manifestaram sobre o assunto o ministro Onyx, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, ou o presidente Jair Bolsonaro (PSL).