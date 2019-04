O tipo de sedutor (a) que você é, de acordo com o seu signo do zodíaco

A sedução pode ser uma arte na qual algumas pessoas têm mais habilidades do que outras. Dessa forma, todos acabamos criando estratégias para seduzir aquela pessoa especial usando o que temos de melhor a nosso favor.

Confira como é cada sedutor do zodíaco:

Áries: o par perfeito

O ariano gosta de seduzir de acordo com a fantasia do outro. Ele é experto e se perceber o que você quer, irá fazer o possível para se tornar a pessoa perfeita e objeto de desejo.

Touro: o que agrada

O taurino costuma seduzir mostrando tudo o que sabe fazer melhor: seu melhor prato, seus dons artísticos e musicais ou sua massagem. Geralmente aposta em dar atenção ao parceiro e surpreender em suas habilidades.

Gêmeos: o inteligente

O geminiano seduz com o seu intelecto. Ele gosta de se conectar com a pessoa a partir de assuntos profundos e inteligentes. Para isso, eles costumam ouvir os parceiros e mantê-los interessados.

Câncer: o carinhoso

O canceriano usa o amor e o cuidado para seduzir. Pode não parecer tão sexy em um primeiro momento, mas quando alguém foca sua atenção e amor em você é bem provável terminar se apaixonando.

Leão: o charmoso

Com seu excesso de confiança, charme e energia sexual, o leonino usa o seu carisma para chamar a atenção daquele que ele deseja seduzir. Assim que puder, esse signo também apela para os presentes que, sem dúvidas, sabe escolher muito bem e quase nunca erra.

Virgem: o discreto

Os virginianos são tão discretos que muitas pessoas demoram descobrir seu interesse. Costumam seduzir ajudando o outro e mostrando que está lá para qualquer coisa. O virginiano costuma ser insistente apenas quando tem objetivos de longo prazo com a pessoa.

Libra: o camaleão

Com bom humor, charme e inteligência, o libriano procura seduzir chamando a atenção do outro com coisas em comum. Isso não quer dizer que ele mostre uma imagem diferente do que realmente é apenas para agradar, mas sim que irá se esforçar para mostrar o quanto eles formam um casal perfeito.

Escorpião: o sedutor assumido

O escorpiano é o sedutor que usará todas as estratégias: ele usará do charme, beleza, sensualidade e o que mais achar necessário. Sua personalidade é assim e ele tenta “fisgar” seu objeto de desejo quase com “um canto da sereia”.

Sagitário: o aventureiro

O sagitariano aproveita a vida e quer experimentar tudo o que ela tem para oferecer. Ele tentará usar essa parte “entusiasta” e “aventureira” da sua personalidade para atrair e seduzir aqueles que se interessam por novidades.

Capricórnio: aquele que surpreende

O capricorniano surpreende porque mostra um lado apaixonado, sensual e misterioso que dificilmente deixa evidente para as outras pessoas.

Aquário: naturalmente sedutor

Seu senso de humor brincalhão e criatividade transmitem leveza na hora de seduzir, o que faz o outro acreditar que ele nasceu com esse potencial de atração.

Peixes: o romântico

O pisciano se preocupa em seduzir genuinamente e pode usar métodos antiquados de sedução, como jantares à luz de velas, flores e música. São românticos sem medida, mesmo que pareçam tímidos.