Mega-Sena: ninguém acerta e o prêmio acumulado passa de R$ 100 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas nesta quarta-feira que prometia um prêmio de R$ 90 milhões. Acumulado novamente, a Mega agora vai pagar R$ 105 milhões ao felizardo que conseguir acertar as seis dezenas do prêmio 2146, que será sorteado no sábado.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA SÃO:

06, 08, 28, 51, 53, 59

Embora mais uma vez nenhum apostador tenha conseguido ganhar o prêmio principal da Mega, 115 apostadores bateram na trave e fizeram 5 pontos. Cada um ganhou R$ 55.420,70.

Outros 10.504 apostadores fizeram o terno. Cada um levou para casa um prêmio de R$ 866,79.