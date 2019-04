Não deu: pedido de impeachment de Mourão, feito por Feliciano, é arquivado

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), arquivou o pedido de impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão, protocolado na semana passada pelo deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP).

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao governo unidade após militares terem demonstrado insatisfação ante as declarações do escritor Olavo de Carvalho contra Mourão e outros militares.

O pedido do vice-líder do governo no Congresso acusava o general da reserva de "conduta indecorosa, desonrosa e indigna" e de "conspirar" para conseguir o cargo de Jair Bolsonaro. À reportagem, ele afirmou que teve anuência do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Um dos argumentos sustentados no pedido é uma "curtida" (like) da conta de Mourão no Twitter em uma publicação da jornalista Rachel Sheherazade, do SBT.