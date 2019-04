Após corte de ICMS, companhias aéreas lançam 401 novos voos a partir de São Paulo

As companhias aéreas já anunciaram 401 novos voos a partir do estado de São Paulo para diferentes locais do país como contrapartida à redução do ICMS sobre o combustível dos aviões pelo governo estadual, que deve entrar em vigor a partir de junho.

Segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), com isso, Azul, Gol, Latam e Passaredo anteciparam 81% da nova malha aérea prevista para até o fim deste ano, com um total de 490 novas frequências para 38 cidades em 21 estados.

As empresas também anunciaram os seis novos destinos dentro do estado de São Paulo: Barretos, Franca, Guarujá, Araraquara, Votuporanga e São Carlos.

Leia também:

Veja como dados sigilosos do INSS estão sendo vendidos ilegalmente pela internet

Prefeitura do Rio começa demolição dos prédios de Muzema