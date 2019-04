Dono de carro recebe multa de R$ 700 dois anos após ter veículo guinchado e 'perdido' em pátio

O aposentado Aparecido Marques da Silva, 75 anos, foi surpreendido por uma salgada multa de trânsito de R$ 704,32 por transitar em marcas de canalização no dia 18 de dezembro na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. O problema é que o morador de São Bernardo não vê o carro desde abril de 2017, quando o departamento de trânsito da cidade do ABC guinchou seu Corsa 2014.

Aparecido até tentou pagar as pendências e reaver o automóvel, como mostra documentação da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, mas o poder público não conseguiu localizar o carro. “Já são dois anos sem o automóvel e nenhuma explicação. Preciso usar ônibus para ir ao médico ou realizar meu trabalho. Quero saber onde está meu carro. E agora chega a multa, como se ele estivesse circulando”, afirmou.

O Corsa do aposentado “desapareceu” durante conflito envolvendo a prefeitura e a empresa com a concessão do serviço, a Octágono. O município interveio no contrato entre junho de 2017 e dezembro de 2018. No período, cerca de 15 mil veículos estavam sob a guarda da empresa. Muitos desses motoristas também tiveram problemas para localizar seus automóveis.

A prefeitura afirma ter acionado judicialmente a Octágono para que localizasse o Corsa de Aparecido, mas que não obteve retorno.

A empresa informou que voltou a administrar o pátio de São Bernardo em janeiro deste ano após decisão judicial que considerou irregular a intervenção da prefeitura na concessão.

A Octágono afirma que o carro do aposentado está sob sua guarda e o proprietário deve se dirigir ao pátio municipal para reavê-lo. Quanto a multa em Barueri, a Octágono diz que possivelmente o automóvel foi clonado por criminosos.

A Prefeitura de Barueri, onde a multa foi lavrada, também afirma que há possibilidade de clone do veículo. O proprietário precisa se dirigir ao departamento de trânsito com material que comprove que o carro está no pátio para que a multa seja anulada.