CNI/Ibope: Bolsonaro é aprovado por 35% e desaprovado por 27%, diz pesquisa

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgou nesta quarta-feira (24) uma pesquisa realizada pelo Ibope com a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o levantamento, 35% dos entrevistados consideraram o governo “ótimo/bom”, enquanto 31% disseram ser “regular” e outros 27% classificaram de “ruim/péssimo”. Por fim, 7% optaram pelas opções “não sabe" ou "não respondeu”.

O Ibope entrevistou 2 mil pessoas em 126 municípios brasileiros entre os dias 12 e 15 de abril. A margem de erro da pesquisa 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Esta foi a primeira pesquisa de avaliação do Ibope encomendada pela CNI desde o início do governo Bolsonaro. O instituto, porém, realiza avaliações mensais desde janeiro. Desde o início da gestão, Bolsonaro viu sua popularidade cair, com 14 pontos percentuais a menos de "Ótimo/bom" e aumento de 13 pontos percentuais de "Ruim/péssimo" em quatro meses.

A pesquisa perguntou também sobre a maneira de governar do presidente. Entre as respostas, 51% aprovam a conduta do líder do executivo, 40% desaprovam e 9% não sabiam ou não responderam. O índice de confiança em Bolsonaro ficou parecido, com 51% afirmando confiar no político, 45% não confiar e 4% não sabiam ou não responderam.

Sobre as perspectivas para o restante do governo de Jair Bolsonaro, 45% acreditam que será uma gestão “ótima/boa”, 25% responderam “regular” e 23% “ruim/péssimo”. Outros 7% não sabiam ou não responderam.