Poupatempo de São Bernardo vai distribuir remédio a partir do dia 11

A Secretaria de estado da Saúde informou aos prefeitos do ABC que inicia no dia 11 de maio a distribuição de medicamentos de alto custo no Poupatempo de São Bernardo. A medida faz parte da descentralização do serviço, hoje realizado apenas em farmácia localizada no Hospital Mário Covas, em Santo André.

Há previsão de novos postos também em Santo André, no Poupatempo da cidade, e em São Caetano, na unidade Atende Fácil. A descentralização é demanda regional ao estado desde 2011, liderada pelo Consórcio Intermunicipal do ABC, entidade que reúne os prefeitos. O cronograma inicial foi discutido ontem em reunião com o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, e representantes do ABC.

“A partir do mês de maio, começa a primeira [farmácia de alto custo], em São Bernardo, e logo em seguida, segundo palavras do próprio secretário estadual, Santo André e São Caetano também iniciam o trabalho para receber o serviço”, afirmou o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulinho Serra (PSDB). Cerca de 35 mil pacientes retiram medicamentos de alto custo todos os meses na farmácia do Mário Covas. Filas e longos tempos de espera são comuns no local.

A primeira fase da descentralização, em São Bernardo, atenderá 12 mil pacientes, o equivalente a 35% do total. A farmácia atenderá exclusivamente pacientes da cidade. A mudança ainda será comunicada a essas pessoas.

O espaço na unidade do Poupatempo, localizado na rua Nicolau Filizola, 100, Centro, estava reservado desde o ano passado, mas necessitava da autorização oficial do governo estadual para receber a farmácia de alto custo.