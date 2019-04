Ocorrência policial trava pista expressa da marginal Tietê; entenda

Motoristas que passavam pela marginal Tietê por volta das 10h10 desta terça-feira (23) tiveram que ter paciência com o fechamento da pista expressa no sentido rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte Aricanduva.

Viaturas da Polícia Militar restringiram a circulação da via para abordar um veículo que transportava cigarros. A solicitação foi feita pela empresa dona da carga, que verificou que o carro seguia no sentido contrário do trajeto previsto – o motorista não atendia às tentativas de contato.

Veja também:

Problema na Billings deixa água marrom nas torneiras de três cidades do ABC

VÍDEO: Vazamento de água na avenida Interlagos complica trânsito na região

A interdição durou cerca de 20 minutos, sendo as faixas novamente liberadas pouco antes das 10h30. Não há informação se havia de fato algum problema em relação ao transporte da carga de cigarros.

Como reflexo, a ocorrência policial causou lentidão na pista expressa desde a ponte do Tatuapé. Às 10h45, a marginal Tietê concentrava 5,4 quilômetros de congestionamento no sentido da interdição, desde a rodovia Presidente Dutra até o rio Tamanduateí.