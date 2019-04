Mais de 13 milhões ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda

Faltando apenas uma semana para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda, 13,5 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o Leão. Até as 17h de ontem, a Receita Federal havia recebido 16.964.301 milhões das 30,5 milhões de declarações esperadas neste ano.

O prazo de entrega termina na próxima terça-feria, no dia 30 de abril.

O contribuinte que não enviar a declaração ou entregá-la fora do prazo terá de pagar uma taxa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido. Já as restituições começam a ser pagas em junho e seguem até dezembro.

A declaração pode ser feita pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Pelo computador, será utilizado o programa disponível no site receita.economia.gov.br.