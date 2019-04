Gangue das calcinhas: Polícia investiga mulheres que furtam lingerie em lojas do interior de SP

A Polícia Civil investiga a ação de um grupo de mulheres que vem furtando peças de lingerie em lojas de São Roque, interior de São Paulo. Conforme a investigação, a chamada 'gangue das calcinhas' praticou ao menos quatro furtos, nas últimas semanas, no comércio da cidade. Em duas ocasiões, a ação da quadrilha foi gravada por câmeras de monitoramento. A suspeita é de que ao menos 400 peças tenham sido furtadas, mas ainda não se sabe a destinação dada às lingeries.

A queixa mais recente foi registrada na Polícia Civil nesta segunda-feira, 22, pelo dono da loja. O furto aconteceu quatro dias antes, mas ele só tomou conhecimento após verificar o conteúdo das câmeras. As imagens mostram três mulheres que se passam por clientes no interior da loja enchendo sacolas com calcinhas e sutiãs. Uma quarta suspeita distrai a funcionária mais próxima. Segundo o proprietário, foram levados cerca de 40 conjuntos, avaliados em R$ 2,5 mil. A mesma loja havia sido alvo da 'gangue da calcinha' três semanas antes.

Um furto semelhante havia sido registrado por câmeras em uma loja situada na praça central da cidade. As imagens mostram a ação de duas mulheres. Uma terceira suspeita juntou-se a elas na saída da loja. Na segunda-feira, após a divulgação das imagens em redes sociais, a gerência de outro estabelecimento decidiu conferir as imagens do sistema de monitoramento e constatou um furto semelhante. O caso ainda não havia sido denunciado à polícia. Com base nas imagens, a Polícia Civil tenta identificar e prender as integrantes da "gangue das calcinhas".